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Fransa'dan AB'ye dijital vergi uyarısı

- Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, büyük şirketlerin dijital gelirlerinin vergilendirilmesi konusunda anlaşma olmaması durumunda ulusal düzeyde vergilendirmeyi düşündüklerini kaydetti

06 Aralık 2018 Perşembe 15:39
Fransa'dan AB'ye dijital vergi uyarısı

BERLİN (AA) – Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Avrupa Birliği’nde, Google ve Facebook gibi büyük şirketlerin dijital gelirlerinin vergilendirilmesi için ortak bir anlaşma olmazsa, Fransa’nın gelecek yıldan itibaren büyük şirketlere ulusal seviyede vergi uygulayacağını bildirdi.

France 2 kanalına konuşan Le Maire, 2019 yılı mart ayına kadar dijital şirketlere ilişkin bir ortak Avrupa vergi mutabakatı sağlanmasına yönelik kendisine süre verdiğini söyledi.

Le Maire, “Eğer işe yaramıyorsa (Bir Avrupa Anlaşması olmazsa), vergiyi Fransa'da 2019'dan itibaren ulusal düzeyde uygulayacağız.” ifadesini kullandı.

Fransız bakanın açıklamaları, Fransa’da hükümetin ekonomik politikalarına karşı yapılan ulusal çaplı protestolardan sonra gelmesi dikkati çekti.

Dün de Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), geçen yıl en yüksek vergi gelirinin Fransa'da elde edildiğini açıklamıştı. 2017 yılında Fransa, yüzde 46,2 ile vergi gelirlerinin GSYH’ye oranı en yüksek ülke olarak kayıtlara geçti.

AB ülkeleri, şirket karlarını birlik dışındaki düşük verginin olduğu ülkelere yönlendirerek vergi kaçırmakla suçlanan büyük şirketlerin dijital gelirlerine yüzde 3 vergi getirmeyi planlıyor. Söz konusu vergi, uluslararası geliri 750 milyon avro olan ve internetten satışı 50 milyon avroyu bulan şirketleri kapsıyor.

Bu kategoriye giren en az 115 şirket mevcut. Avrupa Birliği Maliye Bakanları Brüksel'de salı günü yaptıkları toplantıda dijital şirketlerden yıllık ciroları oranında vergilendirilmeleri konusunda anlaşmaya varamamışlardı.

AB ülkelerinde dijital vergi konusunda ABD’nin kendi şirketlerini korumak için misilleme yapacağı endişesiyle fikir ayrılıkları oluştu.

Fransa'nın uzun zamandır desteklediği plana ise İrlanda karşı çıkıyordu.

Planın yürürlüğe girmesi için bütün AB ülkelerinin destek vermesi gerekiyor. Planın kardan çok, şirketlerin satışını hedef alması da eleştiri konusu.

AB'nin dijital vergiyi uygulamaya geçirmesi halinde yıllık 5 milyar avroya yakın vergi toplanması bekleniyor.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:39
  1. Avrupa
  2. dijital vergi
  3. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire

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