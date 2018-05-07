Fransa'dan ABD'ye savaş uyarısı!

Almanya'da yayımlanan Der Spiegel'e konuşan FransaCumhurbaşkanıEmmanuel Macron, ABD'nin İran'la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesinin savaşa yol açabileceğini açıkladı.

"PANDORANIN KUTUSU AÇILIR VE SAVAŞ ÇIKABİLİR"

Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çıkma planlarını değerlendirdi.

Sputnik'in aktardığına göre Macron, "Pandoranın kutusu açılır ve savaş çıkabilir" dedi. Macron, Trump'ın yeni bir çatışmayı körükleme amaçladığını düşünmediğini de kaydetti.

TRUMP, KARARINI 12 MAYIS'TA AÇIKLAYACAK

Başkan Trump, nükleer anlaşmayla ilgili kararını 12 Mayıs'ta açıklayacağını belirtmişti.