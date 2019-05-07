Fransa’daki silahlı rehine krizi sona erdi Fransa’nın Toulouse kentinde silahlı şahıs, bir dükkanda rehin aldığı 4 kişiyi yaklaşık 5 saat sonra serbest bıraktı.

Fransa’nın Toulouse kentinde silahlı şahıs, bir dükkanda rehin aldığı 4 kişiyi yaklaşık 5 saat sonra serbest bıraktı.

Toulouse kentinde, tütün ürünleri satan bir dükkanda silahlı bir şahsın 4 kişiyi rehin aldığı açıklandı. Rehin alınan kişilerin çalışanlar ve dükkana alışveriş yapmaya gelen müşteriler olduğu kaydedildi. Polislerin bölgeyi güvenlik kordonuna aldığı, Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner’in de olay yerine geldiği öğrenildi. Motosiklet kaskı taktığı belirtilen 17 yaşındaki şüphelinin rehineleri yaklaşık 5 saat sonra serbest bıraktığı bildirildi.

Yerel kaynaklarda, polisin olayın terörle bağlantısını araştırdığı ve silahlı soygun ihtimali üzerinde durduğu ifade edildi.

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