Fransa'daki şampiyonluk kutlamalarına kan bulaştı: 2 kişi öldü

Fransa'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı yenerek şampiyonluğa ulaşması kutlamalarında yaşanan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Le Parisien gazetesinde yer alan haberde, dün geceki gösterilerde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 45 polis ve jandarmanın hafif yaralandığı belirtildi.

Haberde, kutlamaların birçok şehirde şiddet olaylarına dönüştüğü bildirildi. Frouard'da 3-6 yaşlarında 3 çocuğun yaralandığı, Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde de bir kişinin ağır yaralandığı kaydedilen haberde, Strazburg ve Rouen kentlerinde ise göstericiler ile polis arasında gergin anlar yaşandığı, polisin biber gazı kullandığı ifade edildi.