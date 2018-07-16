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Fransa'daki şampiyonluk kutlamalarına kan bulaştı: 2 kişi öldü

Hırvatistan'ı yenerek 2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'da kutlamalar sırasında çıkan olaylarda 2 kişi yaşamını yitirdi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:01
Fransa'daki şampiyonluk kutlamalarına kan bulaştı: 2 kişi öldü

Fransa'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı yenerek şampiyonluğa ulaşması kutlamalarında yaşanan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti.

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Le Parisien gazetesinde yer alan haberde, dün geceki gösterilerde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 45 polis ve jandarmanın hafif yaralandığı belirtildi.

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Haberde, kutlamaların birçok şehirde şiddet olaylarına dönüştüğü bildirildi. Frouard'da 3-6 yaşlarında 3 çocuğun yaralandığı, Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde de bir kişinin ağır yaralandığı kaydedilen haberde, Strazburg ve Rouen kentlerinde ise göstericiler ile polis arasında gergin anlar yaşandığı, polisin biber gazı kullandığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:01
  1. hırvatistan
  2. fransa
  3. şampiyonluk kutlamaları
  4. ölü
  5. gözaltı

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