Fransa'daki saldırı DAEŞ üstlenmişti, işin aslı çok başka çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'te 2 kişinin ölümü ve 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı saldırının altından aile içi şiddet çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'in batısındaki Trappes'te bıçaklı bir saldırgan sokakta annesini ve kız kardeşini öldürüp üçüncü bir kişiyi de yaraladı. DAEŞ saldırıyı üstlense de olayın aile içi şiddet olduğu ortaya çıktı.

Saldırgan, daha sonra kaçarak sığındığı evden çıkarken polis tarafından vurularak öldürüldü. Reuters'a konuşan bir polis, saldırganın evden çıkarken kendilerine doğru koşarak tehditler savurduğunu söyledi.

KANIT GÖSTERİLMEDİ

Bölgenin emniyet müdürlüğü Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Polis operasyonu sona erdi, saldırgan etkisiz hale getirildi ve öldü" dedi.

Saldırıyı DAEŞ üstlendi ancak olayla ilgili bir kanıt göstermedi. DAEŞ'ın bu açıklaması, ölen kişilerin, saldırganın akrabası olduğunun öğrenilmesinden önce yapıldı. Fransız BFM TV kanalı, saldırganın 'Allahü Ekber' diye bağırdığını aktardı ancak polis bu bilgiyi henüz doğrulamadı.

(BBC Türkçe)