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Fransa'daki 'sarı yelek' eylemleri çığırından çıktı! Polis bir kadını öldürdü

Fransa'da devam eden 'sarı yeleklilerin' eylemleri giderek büyüyor. Marsilya kentinde evinin panjurlarını kapatmak isterken yüzüne gaz bombası isabet eden yaşlı kadın, hastanede hayatını kaybetti.

04 Aralık 2018 Salı 08:36
Fransa'daki 'sarı yelek' eylemleri çığırından çıktı! Polis bir kadını öldürdü

Cumartesi günü Marsilya kentinde yaşanan olayda protestoda yer almayan kadın, evinin panjurlarını kapatmak isterken gelen bir gaz bombasının yüzüne isabet etmesi sonrası hastaneye kaldırılmıştı.

Yaşlı kadının hastanede ameliyat sırasında yaşamını yitirdiği açıklandı. Akaryakıt zammına tepki olarak başlayan ve ülke geneline yayılan protestolarda şu ana kadar 100'den fazla kişi yaralandı. Yaralılar arasında 23 polisin olduğu bildiriliyor.

Eylemlerle bağlantılı kazalarda da 3 kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor. Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pazar günü gerçekleşen eylemlere ülke genelinde 136 bin kişi katıldı.

Sarı Yelekler adı verilen grup üyelerinin Başbakan Edouard Philippe ile Salı gününe planlanan görüşmesi de ertelendi.

Macron'dan polislere özel prim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cumartesi günü gerçekleşen gösterilerde görev yapan polislere özel prim ödeyeceklerini açıkladı.

Fransız basınındaki haberlere göre, polislerle bir yemekte bir araya gelen Macron özel prim ödeyeceklerini duyurdu. Primin miktarına ilişkin bilgi verilmedi.

Hükümete istifa çağrısı

Paris'teki BBC muhabiri Hugh Schofield, grubun içindeki ılımlı ve görüşme yanlısı üyelerin, sertlik yanlısı üyeler tarafından bastırıldığı hatta ölüm tehditleri aldıklarını aktardı.

Hareketin sözcüsü olarak öne çıkan Christophe Chalençon, Pazartesi günü hükümete istifa çağrısı yaptı ve emekli general Pierre de Villiers'in iktidara getirilmesini talep etti.

Pierre de Villiers, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ile bütçe kısıntıları üzerine yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle Fransa Genelkurmay Başkanlığı görevini bırakmıştı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 08:36
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