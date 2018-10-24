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Fransa’daki peçe yasağı dini özgürlük ihlalidir

Fransa’da 2012 yılında peçe giydikleri için yargılanan ve mahkum edilen iki Müslüman kadının 2016 yılında Komite’ye yaptıkları başvuru karara bağlanarak, “hak ihlali” olduğuna hükmedildi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 12:49

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komitesi, Fransa’daki peçe yasağının insan hakları ve dini özgürlüğün ihlali olduğuna hükmetti.

Fransa’da 2012 yılında peçe giydikleri için yargılanan ve mahkum edilen iki Müslüman kadının 2016 yılında Komite’ye yaptıkları başvuru karara bağlandı. Peçe taktıkları ve vücudun tamamını kapatan çarşaf giydikleri için ceza alan iki kadının başvurusunu inceleyen Komite, verdiği kararda Fransa’daki yasağın insan hakları ve dini özgürlüğün ihlali anlamına geldiğini bildirdi. Komite’nin, “Fransa hükümetinin peçe yasağına ilişkin gerekçelerinden ikna olmadığı” belirtilen açıklamada, devletlerin belli durumlarda kimlik tespiti yapabilmek amacıyla bireylerden yüzlerini açmalarını talep edebileceği fakat peçe yasağının amacın dışında çok geniş kapsamlı olduğu ifade edildi.

Fransa tazminat verecek

İki kadına tazminat verilmesini kararlaştıran komitenin kararı, Fransa’ya yasayı değiştirme zorunluluğu getirmiyor.

Kararın ardından, Fransa’nın 180 gün içinde rapor hazırlayarak Komite kararının uygulanması için attığı adımları bildirmesi gerekiyor.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 12:49
  1. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komitesi
  2. peçe
  3. Müslüman

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