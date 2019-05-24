Fransa’daki patlamada yaralı sayısı 10’a yükseldi

Fransa Lyon’un ünlü Bellecour meydanının olduğu bölgede meydana gelen patlamada yaralı sayısı 10’a yükselirken, şüpheli bir kişinin arandığı öğrenildi.

Fransa Lyon’un ünlü Bellecour meydanının olduğu bölgedeki bir sokakta yaşanan patlama sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar arasında bir de çocuk olduğu öğrenilirken, olayın yayaların yoğun olarak geçtiği sokağa bırakılan şüpheli bir paketin patlaması sonucu meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatılırken şüpheli bir kişinin arandığı kaydedildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise yaptığı açıklamayla yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.