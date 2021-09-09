Fransa'daki o terör saldırısının baş şüphelisinden ilginç iddia: Saldırı hakkında hiçbir şey bilmiyoruz!

Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım 2015'te gerçekleştirilen terör saldırılarıyla ilgili tarihi dava 6 yıl sonra özel bir ağır ceza mahkemesinde dün başlamıştı. Davada 11'i tutuklu, 3'ü serbest, 6'sı gıyaben toplam 20 kişi yargılanıyor. Davada tüm gözler saldırıyı gerçekleştiren ve saldırganların hayatta kalan tek üyesi olan Salah Abdeslam'a yöneldi. Abdeslam davanın ikinci gününde, diğer 3 zanlının terör saldırısı hakkında hiçbir şey bilmediğini iddia etti. Abdeslam, "Molenbeek'te çok cömertlik var. Bu insanlar arasında bana iyilik yapan ve hiçbir şey bilmeyen Muhammed Amrı, Ali Oulkadı ve Hamza Attou var. Cömertliklerinden bir şey sormadan beni istediğim yere bıraktılar. Bugün hapisteler ama hiçbir şey yapmadılar. Bana yardım ettiler ama saldırı planı hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı" dedi.

"Zamanı değil"

Mahkeme Başkanı Jean-Louis Peries ise, "Sayın Abdeslam bunu daha sonra göreceğiz. Sana kendini açıklamak için 5 yılın olduğunu ve bunu yapmak istemediğini hatırlatırım" ifadelerini kullanarak cevap verdi. Bugünkü duruşmanın konusu davaya müdahil olan bin 800 kişinin kimlik tespiti için ayrıldığını söyleyen Peries, “Bugün konuşacağını anladım ama zamanı değil. Burada teknik bir tartışmanın içindeyiz” diyerek, Abdeslam'ın mikrofonunu kapatarak duruşmaya ara verdi.

Dava 9 ay sürecek

Bin 800 davacı, 330 avukat, 141 medya kuruluşunun katılımıyla başlayan tarihi davanın 9 ay sürmesi bekleniyor. 13 Eylül'den itibaren ilk tanıkların ifadesinin alınması planlanırken, 28 Eylül'den itibaren 5 haftalık sürede saldırılardan kurtulanların ve kurbanların yakınlarının bir kısmı ifade verebilecek. Kasım ayında ise mahkemede bulunan 14 sanık sorguya çekilecek. Avukatlar davacıları nisan ayı başlarında savunmaya başlarken, sanıkların savunmasının ise 6-23 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Bu aşamada mahkeme hükmünün 24 ve 25 Mayıs 2022 tarihlerinde verilmesi bekleniyor.

Davada 11'i tutuklu, 3'u serbest, 6'sı gıyaben toplam 20 şahıs yargılanacak. Savcılık 12 sanık hakkında ömür boyu hapis cezası talep ederken, tüm gözler bu davanın en ünlü zanlısı ve saldırıyı gerçekleştiren saldırganların hayatta kalan tek üyesi olan Salah Abdeslam'da olacak. Salah Abdeslam, Muhammed Abrini, Muhammed Amrı, Yassine Atar, Sofien Ayarı, Osama Krayem, Muhammed Bakkalı, Ali El Haddad Asufi, Adel Haddadı, Muhammed Usman, Farid Kharkhach tutuklu, adli kontrol altına olan Hamza Attou, Ali Oulkadı ve Abdullah Chouaa ise tutuksuz yargılanacak.

Sanık listesinde bulunan 6 kayıptan 5'i olan Ousama Atar, Fabien ve Jean-Michel Clain kardeşler, Omar Darif ve Obeida Aref Dibo'nun ise Irak ve Suriye'de olduğu tahmin ediliyor. Sanıklardan Ahmed Dahmanı de, aldığı 10 yıl hapis cezasını doldurmak için Türkiye'de cezaevinde yatıyor. Antalya'da 16 Kasım 2015'te yakalanan Dahmanı'nın Paris saldırısından sadece birkaç saat sonra Antalya'ya gittiği belirlenmişti.