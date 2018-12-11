THY- Euroleague
0553 313 94 23

Fransa'daki gösterilerde 4 bin 99 gözaltı

11 Aralık 2018 Salı 00:06
Fransa'daki gösterilerde 4 bin 99 gözaltı

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yeleklilerin 17 Kasım'dan bu yana düzenledikleri gösteriler sırasında çıkan olaylarda 4 bin 99 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Polisin verilerine göre, sarı yeleklilerin düzenledikleri gösterilerde çıkan olaylarda 4 bin 523 kişi karakollara götürüldü, bunlardan 4 bin 99'u gözaltına alındı.

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yeleklilerin" eylemleri ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı yeleklilerin protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunu yeterli bulmayarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 00:06
  1. Fransa
  2. gözaltı
  3. protestolar
  4. sarı yelekliler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maçın ardından
    1. Maçın ardından
    2. Fransa'da binlerce sarı yelekli..
    3. Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna..
    4. Tekirdağ'da zorla senet imzalatan 3..
    5. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    6. Fransa'daki gösterilerde 4 bin 99..
    7. ABD ile Mısır "sınır ötesi suçlarla..
    8. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    9. Yılmaz Vural: Bu Var niye aşağıda yok?
    10. 2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
    11. İstanbul'da kaçak kazı yaparken suç..
    12. "Suriye'de istikrar için güvenilirliğe..
    13. Kaşıkçı Time dergisinin "yılın kişisi"..
    14. 15 Temmuz gazisinden yakınlarına..
    15. Maçın ardından
    16. Bu rahatsızlıklarınız varsa adaçayı..
    17. Sardunya çiçeğinin bakımı nasıl..
    18. Çocuklarınızı yetiştirirken bu..
    19. Artık 2 bin 500 TLcezası var
    20. Sebzeli tavuk güveç
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    TSK'nın gücüne güç katacak
    TSK'nın gücüne güç katacak

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Ünlü tarihçi Talha Uğurluel'e FETÖ gözaltısı!
    Ünlü tarihçi Talha Uğurluel'e FETÖ gözaltısı!