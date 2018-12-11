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Fransa'daki gösterilerde 4 bin 99 gözaltı

Fransa'da sarı yeleklilerin 17 Kasım'dan bu yana düzenledikleri gösteriler sırasında çıkan olaylarda 4 bin 99 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

11 Aralık 2018 Salı 07:16
Fransa'daki gösterilerde 4 bin 99 gözaltı

Polisin verilerine göre, sarı yeleklilerin düzenledikleri gösterilerde çıkan olaylarda 4 bin 523 kişi karakollara götürüldü, bunlardan 4 bin 99'u gözaltına alındı.

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yeleklilerin" eylemleri ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı yeleklilerin protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunu yeterli bulmayarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu. 

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 08:07
  1. Fransa
  2. gözaltı
  3. protestolar
  4. sarı yelekliler
  5. Anadolu Ajansı

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