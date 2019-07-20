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Fransa’daki Cezayirliler şampiyonluğu kutladı, 198 kişi gözaltına alındı

Afrika Uluslar Kupası finalinde Cezayir, Senegal’i 1-0 yenip kupayı alınca Fransa’da yaşayan Cezayir taraftarları, sabaha kadar Fransa sokaklarını klakson ve ıslık sesleriyle inletti.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:01
Fransa’daki Cezayirliler şampiyonluğu kutladı, 198 kişi gözaltına alındı

Afrika Uluslar Kupası finalinde Cezayir, Senegal’i 1-0 yenip kupayı alınca Fransa’da yaşayan Cezayir taraftarları, sabaha kadar Fransa sokaklarını klakson ve ıslık sesleriyle inletti. Başkent Paris ile Marsilya ve Lyon gibi büyük kentlerde olay çıkaran 198 Cezayir taraftarı gözaltına alındı.


Afrika Uluslar Kupası final maçında Cezayir, Senegal’i 1-0 yenerek şampiyon oldu. Fransa’da yaşayan Cezayirliler de sokaklara dökülerek zaferi kutladı. Geçen hafta Nijarya maçı sonrası sokağa inan Cezayir taraftarlarının yaptığı taşkınlık nedeniyle Fransa İçişleri Bakanlığı Marsilya, Lyon, Paris gibi büyük kentlerde sıkı güvenlik önlemi aldı. On binlerce Cezayirli taraftar, Fransa’da zafer kutlaması yasak olmasına rağmen meşale yakıp meydanlarda eğlendi. Cezayir bayraklarına sarılıp cadde ve sokaklarda gösteri yürüyüşü yapan taraftarlar, havai fişekler atarak geceyi aydınlattı.



Polis biber gazı kullandı


Başkent Paris’te üzerine Cezayir bayrağı saran bir genç, “Mutluyum, kalbim heyecanla atıyor, zaferimiz beklenmedik bir zafer değil, kazanacağımızı biliyorduk” dedi. Maç biter bitmez Paris’in kalbindeki Champs-Elysees Caddesi’nde toplanan Cezayirliler, “Oyuncularımıza güvendik”, “Ülkemizi seviyoruz”. “Çok mutluyuz” diye haykırarak yürüdü. Polis, bazı sokak ve caddelere girişin yasak olduğunu belirtmesi üzerine münakaşaya girenlere karşı biber gazı kullanıldı.



“Fransa kazandığında da kutladık”


Olaylar sırasında televizyonuna açıklama yapan Cezayirli bir taraftar, “Olayları büyütmemek gerek. Ne yazık ki her zaman bazıları aptalca şeyler yapan gençler olabiliyor, bizleri utandırıyor bunlar. Fransa’da doğmak istemedik ve Fransa’da yaşasak bile Cezayir bizim ikinci vatanımız, Fransa dünya kupasını kazandığı zaman da biz kutladık” dedi.


Fransa İçişleri Bakanlığı, polisin taşkınlık yapan 198 kişiyi gözaltına aldığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:01
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