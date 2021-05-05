Fransa’da yine cami kundaklandı

Albertville Fatih Camii’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3 Mayıs gecesi kundaklanma sonucu caminin girişinde hasar oluştuğu belirtildi. Güvenlik kameralarında bir kişinin benzinle caminin kapısını ateşe verdiğinin görüldüğü ifade edilirken, durumun polise bildirildiği ve şikayetçi olunduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca, soruşturmanın yürütüleceği ve sorumluların bir an önce yakalanması ve yargılanmasının ümit edildiği aktarılırken, olayda kimsenin yaralanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Fransa‘da kısa süre önce Nantes kentindeki Arrahma Camii de 9 Nisan gecesi kundaklanmıştı. Rennes kentindeki bir caminin duvarlarına ise geçen ay 20 gün içinde iki kez İslam karşıtı yazılar yazılmıştı. Fransa Millî Görüş İslam Konfederasyonu (CIMG) Alpes Bölgesi’nde bulunan Fatih Camiine ayrıca geçen yıl mayıs ayı sonunda da saldırı yapılmıştı. Saldırının faili daha sonra polis tarafından yakalanmıştı.

Cami yönetiminin başkanı Engin Seller, güvenlik güçlerinden, ikinci defa saldırıya uğrayan camiinin korunmasını talep etti: “Giriş kapısını ve çöp konteynerlerinin yakıldığı saldırı daha kötü sonuçlara yol açabilirdi. ikinci defa saldırıya uğrayan camimize karşı yeni bir aldırı olmaması için gerekli güvenliğin sağlanmasını bekliyoruz.” diyen Engin Seller, güvenik kamerası görüntülerini emniyet güçlerine teslim ettiklerini söyledi. Engin Seller, sanıkların bulunup cezalandırılmasını beklediklerini bildirdi.

CIMG yeniden mi hedefte?

CIMG, Müslümanları ötekileştirdiği gerekçesiyle imzalamadığı “Fransa İslamı Prensipler Tüzüğünü” nedeniyle son dönemde hükûmetin ve siyasetçilerin yoğun eleştirilerine maruz kalıyor. CIMG, geçtiğimiz nisan ayında Fatih Camii’nin yanındaki alanda inşaatı devam eden okul projesiyle gündeme getirilmişti. Albertville Belediye Başkanı Frédéric Burnier-Framboret, bu projenin iptali için mahkemeye başvurmuştu. Mahkemenin başvuruyu reddetmesini, “Türk ve İslamcı” bir okulun yapımına onay vermeye zorlandığı şeklinde kamu oyuna duyurmuş ve bu tartışmaya İçişleri Bakanı Gérald Darmanin gibi siyasîler de katılmışlardı.

Belediye Başkanı Burnier-Framboret, kundaklamayla ilgili France Bleu’ye konuştu ve bu saldırının okul projesi polemiğiyle ilgili olmadığını ileri sürdü. France Bleu’de konuyla ilgili çıkan haberde de bu vandalist saldırı hakkında polis soruşturması açıldığı ve esas hedefin CIMG olup olmadığının henüz tespit edilmediği görüşüne yer verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün de şu ifadeleri kullandı: “Albertville Cemiyetimize yapılan kundaklama saldırısı son zamanlarda ayyuka çıkan popülist söylemlerin bir yansımasıdır. Cemiyetimize geçmiş olsun diyor, faillerin bir an önce yakalanıp adalete teslim edileceğini ümit ediyorum.”

Fransa’daki Müslümanların çatı kuruluşu ve CIMG’nin de bağlı olduğu Fransa İslam Konseyi (CFCM), saldırıyı şiddetle kınadı. Konsey, son dönemde giderek artan ve camileri de hedef alan Müslüman karşıtı eylemlere karşı herkesi ihtiyatlı davranmaya davet etti.

Öte yandan geçtiğimiz ay aşırı sağcı grup “Generation Identitaire”in feshedilmesinin ardından grubun önde gelen isimlerinden Damien Rieu içerisinde “İlkeler Şartnamesi”ne destek vermeyen kuruluşlara ait camilerin yer aldığı bir harita oluşturmuş ve bu haritayı Twitter hesabından takipçileri ile paylaşmıştı.







