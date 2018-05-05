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Fransa'da yeni grev dalgası kapıda!

Fransız halkı, ekonominin çöküntüye uğramasından dolayı son aylarda başkent Paris ve birçok kentte gösteri yaparken, Moody's Fransa'nın kredi görünümü yükseltti.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 02:45
Fransa'da yeni grev dalgası kapıda!

Moody's, öğrencilerin, sivil kurumların ve son olarak da memurların grev başlattığı Fransa için harekete geçti. Macron'un ekonomik yönetimini beğenmeyen kendi halkı aylardır gösteriler düzenliyor, grevler başlatıyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ise ekonomisi dibe vurmakta olan Fransa'nın kredi görünümü yükseltti.

9 SENDİKA DA DAHİL OLUYOR

Fransa Demokratik İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CFDT), Genel İş Konfederasyonu (CGT) ve İşçi Gücü'nün (FO) de dahil olduğu 9 sendika, kamu çalışanları lehine yürüyüş düzenleyecek. Ülkenin en büyük üç sendikasının liderleri ilk defa sokağa birlikte çıkacak.

 

SENDİKA LİDERLERİ YÜRÜYÜŞÜN BAŞINI ÇEKECEK

Le Monde, haberinde, uzun süredir birlikte görülmeyen sendikaların liderlerinin 22 Mayıs'ta aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak Paris'te yürüyüşün başını çekeceklerini yazdı. Ülkenin 3 büyük sendikası CGT sendikası şimdiye kadar ülkede düzenlenen çeşitli gösterilere sürekli katılım gösterirken, CFDT ve FO tarafsız kalmayı tercih etti.

DURAĞANDAN POZİTİFE YÜKSELTİLDİ

Moody's tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın kredi notunun "Aa2" seviyesinde teyit edildiği, kredi görünümünün ise "durağan"dan "pozitif"e yükseltildiği bildirildi.

Açıklamada, hükümetin reform programının orta dönemde ekonominin rekabet gücünü ve büyüme beklentilerini arttırdığı vurgulandı.

FRANSA'DA 1 MAYIS'DA SOKAKLAR KARIŞTI

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda ekonominin kötü yönetildiği yönünde gösteride bulunanları polis darp etti.

Fransa'da eylem yapan onlarca kişi hem dayak yedi, hem de sürüklenerek gözaltına alındı. Bu anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

GÜNLÜK ZARAR 2 MİLYAR EURO

Ekonomi dergisi Capital, grevler nedeniyle ülkedeki üretimin yüzde 15’inin aksadığını kaydederek tüm sektörler dikkate alındığında grevlerin ülke ekonomisine zararının günlük ortalama 2 milyar euro olduğunu yazdımıştı.

Fransa Otelcilik Endüstrisi Meslek Birliği (UMIH), grev dönemine kadar ülke turizminin atılımda olduğunu, grev ve gösteriler nedeniyle otellerde doluluk ve rezervasyon oranlarında yüzde 10 ila 20 düşüş kaydedildiğini açıkladı.

ŞİRKETLER OLUMSUZ ETKİLENDİ

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, "Otel rezervasyonları, taşımacılık ve turizm gibi belli sektörlerde (grevin) şimdiden etkisini gördük." demişti. Fransa Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Konfederasyonu (CPME), grevlerden ülkedeki şirketlerin yüzde 74’ünün olumsuz etkilendiğini açıkladı.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 02:45
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