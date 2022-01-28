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Korona Virüs Fransa'da vaka sayıları alarm veriyor
Korona Virüs

Fransa'da vaka sayıları alarm veriyor

Fransa'da son 24 saatte 392 bin 168 kişiye koronavirüs tanısı konuldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 02:13:00 -
Fransa'da vaka sayıları alarm veriyor

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 268 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 130 bin 15'e çıktı.

Ülkede bir günde 392 bin 168 kişide virüs tespit edildi. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 32,8'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 694'ü yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 982 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde hastanelere tedavi altına alınanların sayısı yüzde 11,19 arttı.

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