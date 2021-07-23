Fransa'da vaka sayıları alarm veriyor

Halk Sağlığı Kurumunun bugünkü verilerine göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 900 artışla 5 milyon 933 bin 510'a yükseldi.

Son 24 saatte 11 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 111 bin 587'ye çıktı.

Hastanelerde 868'i yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 832 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,2'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 39 milyon 28 bin 57'ye ulaştı, 32 milyon 280 bin 960 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı.

Toplamda 68 milyon 25 binden fazla doz aşı yapıldı.

Kovid-19 sağlık kartı uygulaması parlamentoda tartışılıyor

Ulusal Mecliste tartışılan aşı zorunluluğu ve Kovid-19 sağlık kartı uygulamasıyla ilgili yasa tasarısının uygulamanın genişletilmesi ve süresinin yıl sonuna kadar uzatılmasını içeren ilk maddesi kabul edildi.

Uygulama, restoran, bar, sinema ve benzeri sosyal alanlara, 50'den fazla kişinin bulunduğu etkinlikler ve mekanlara girişte Kovid-19 aşısı olduğunu belgelemeyi veya son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor.

Yasa tasarısı, işletmecilere müşterilerine sağlık kartı uygulaması kontrolü yapmayı, yapmazlarsa 1000 avro para cezasını, 4 kez tekrarlamaları halinde de 9 bin avro cezayı öngörüyor.