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Avrupa Fransa'da uçak düştü: 3 ölü, bir ağır yaralı
Avrupa

Fransa'da uçak düştü: 3 ölü, bir ağır yaralı

Fransa'nın güneydoğusundaki Savoie bölgesinde hafif motorlu bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 22:30:00 -
Fransa'da uçak düştü: 3 ölü, bir ağır yaralı

Fransa medyasında yer alan haberlere göre, olay yerel saatle 14.30 sıralarında meydana geldi. Turistleri taşıyan hafif motorlu uçakta 4 kişi bulunuyordu.

Kazada ilk belirlemelere göre, 3 kişi öldü, bir kişi ise ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Savoie Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kazanın nedenleri şu anda bilinmiyor. Kaza nedeni adli soruşturma sonucunda belirlenecek." denildi. 

 

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