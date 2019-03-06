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Fransa’da Türk genç ve arkadaşının ölümünden polis sorumlu iddiası

Fransa’nın Grenoble kentinde 19 yaşındaki Türk genci Fatih Karakuş ve arkadaşının öldüğü trafik kazasının sorumlusunun polis olduğu iddia edildi.

06 Mart 2019 Çarşamba 22:01
Fransa’da Türk genç ve arkadaşının ölümünden polis sorumlu iddiası

Fransa’nın Grenoble kentinde 19 yaşındaki Türk genci Fatih Karakuş ve arkadaşının öldüğü trafik kazasının sorumlusunun polis olduğu iddia edildi.



Fransa’nın Grenoble kentinde çalıntı olduğu tespit edilen motosikletle giden 17 yaşındaki Adam ve 19 yaşındaki Türk genci Fatih Karakuş’un ailesi ve sivil toplum kuruluşları, ölümlerden polisin sorumlu olduğunu iddia etti. Aileler, çocukları için adalet isterken, birçok dernek ve sosyal medya kullanıcısı da ailelere destek verdi. Ayrımcılıkla Mücadele ve Feminizm Derneği, sosyal medya sitesi Twitter üzerinden, “Adam ve Fatih, 17 ve 19 yaşlarında iki genç dün Grenoble’da polis tarafından kovalamaca sırasında öldürüldü” ifadesini paylaştı. Aile ve birçok derneğin yapığı açıklamaya göre, otobüse çarpan motora bir de polis aracının çarparak gençlerin ölümüne sebep olunduğu ifade edildi.



Öte yandan otobüs şoförünün tanıklığının da polis ifadesi ile uyuştuğu öğrenildi. Ancak kentte çıkan polis karşıtı eylemler sebebiyle Emniyet yetkilileri, kaza görüntülerinin paylaşılmasının durumu iyileştiremeyeceğini ifade ederek, tarafları sükunete davet etti.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 22:01
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