Fransa’da tren kazası: 4 ölü Fransa’nın Avenay-Val-d’or şehrinde meydana gelen tren kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Fransa’nın Avenay-Val-d’or şehrinde meydana gelen tren kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Fransa’nın kuzeydoğusundaki Reims bölgesinde bulunan Avenay-Val-d’or şehrinde tren, bir araç ile çarpıştı. Fransız Ulusal Demiryolları Şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre kazada araçta bulunan 3 çocuk ve bir kadın hayatını kaybetti, trendeki 4 yolcu ise yaralandı. İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken, kaza nedeni henüz açıklanmadı.

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