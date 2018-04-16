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Fransa'da terör propagandası

Fransa'nın Montpellier kentinde terör örgütü PKK yandaşları gösteri düzenledi. Gösteriye polisin hiç bir müdahalede bulunmaması dikkat çekti.

16 Nisan 2018 Pazartesi 12:08
Fransa'da terör propagandası

YPG'li teröristleri sarayda ağırlayan Fransa, terör örgütü propagandasına ev sahipliği yaptı. Fransa'nın Montpellier kentinde PKK yandaşları tarafından gerçekleştirilen eylemde, göstericilere polis müdahale etmedi.

TERÖR YANLILARINA EYLEM İZNİ

Terörist başının posterleri ve PKK flamalarıyla gerçekleştirilen gösteriye yasal izin verildiği ortaya çıktı. Yürüyüşlerini kent meydanında tamamlayan göstericiler buraya Apo posterleri açarak terör propagandası gerçekleştirdi.

TERÖRÜN EV SAHİBİ

Terör karşısında Avrupa'nın iki yüzlülüğü oldukça yakından bildiğimiz bir konu. Özellikle PKK'lılara ev sahipliği yapan Almanya ve Fransa, aynı zamanda Orta Doğu'dan kaçarak buraya gelen teröristlere de ev sahipliği yapıyor.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 12:08
  1. Fransa
  2. PKK
  3. Avrupa
  4. YPG

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