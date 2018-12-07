Fransa'da tartışma yaratan görüntü

PARİS (AA) - Fransa'nının Mantes-la-Jolie kentinde dün Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto etmek için düzenlenen gösteride çıkan olaylar nedeniyle polisin öğrencileri diz üstü ve elleri bağlı şekilde tuttuğuna dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yvelines Valiliğinden yapılan açıklamada, dün Mantes-la-Jolie'deki gösteride yaklaşık 70 polisin 146 lise öğrencisini diz üstü ve elleri bağlı şekilde tuttuğuna yönelik görüntülerin sosyal medyaya yayılmasının ardından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, soruşturmanın bu görüntüleri paylaşanların bulunulması için açıldığı belirtildi.

Fransız yetkili, basına yaptığı açıklamada, polisin tepkisinin orantılı olduğunu savunarak, bu görüntülerin çekilmesinin doğru olmadığını kaydetti.

Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, France Inter radyosunda konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu görüntüleri izlediğinde şok yaşadığını vurgulayarak, bu görüntünün içinde bulundukları olağanüstü şartlar çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Senatör Esther Benbassa da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, söz konusu görüntüye, "İnsan hakları ülkesi Fransa'da polis 18 yaşından küçük öğrencilere nasıl davranıyor? Nerede yaşıyoruz? Hangi rejimde?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Mantes-la-Jolie'deki Saint-Exupery Lisesi önünde Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto etmek için dün düzenlenen eylemde, polisle öğrencilerin arasında gerginlik yaşanmıştı. Öğrenciler, 2 aracı ateşe verirmişti. Gösteride çıkan olaylarda 146 lise öğrencisi gözaltına alınmıştı.

Öğrenciler, pazartesi gününden bu yana ülkenin birçok kentinde gösteriler düzenliyor.

















