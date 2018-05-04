Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fransa'da sular durulmuyor

Fransa'da memurların, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin politikalarına karşı 22 ve 26 Mayıs'ta büyük gösteriler düzenleneceği duyuruldu.

04 Mayıs 2018 Cuma 22:24
Fransa'da sular durulmuyor

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Le Monde'de yer alan habere göre, hükümetin 2022 Kamu Eylem Planı kapsamında gideceği değişikliklere karşı memurlar, başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde gösteri düzenleyecek.

Haberde, ülkenin üç büyük sendikası Fransa Demokratik İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CFDT), Genel İş Konfederasyonu (CGT) ve İşçi Gücü'nün (FO) de dahil olduğu 9 sendikanın, kamu çalışanları lehine yürüyüş düzenleyeceği bildirildi.

Ülkenin en büyük üç sendikasının liderlerinin ilk defa sokağa birlikte çıkacağı vurgusu yapılan haberde, "Uzun süredir birlikte görmediğimiz sendikaların liderleri, 22 Mayıs'ta aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak Paris'te yürüyüşün başını çekecekler." ifadesi kullanıldı.

CGT sendikası şimdiye kadar ülkede düzenlenen çeşitli gösterilere sürekli katılım gösterirken, CFDT ve FO tarafsız kalmayı tercih etmişti.

MACRON'A KARŞI HALK DALGASI

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikaları ve çok sayıda alanda yürürlüğe konulan reform çalışmalarını protesto amacıyla 26 Mayıs'ta ulusal çapta eylem planının devreye sokulacağı duyuruldu.

Muhalefetteki aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, Paris'te düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki parti, sendika ve STK'ların ortak eylem düzenleme konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Melenchon, perşembe akşamı bir araya gelen çok sayıda parti, STK ve sendika temsilcisinin, Cumhurbaşkanı Macron'un politikalarına karşı, sosyal adaleti sağlama ve dayanışma amacıyla bir halk dalgası oluşturacak gösteri ve yürüyüşler düzenleme konusunda anlaşmaya vardığını belirtti. Ülke genelinde 26 Mayıs'ta düzenlenecek eylemin boyutu ve içeriği üzerinde görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Melenchon, 16 Mayıs'a kadar konu hakkındaki müzakerelerin devam edeceğini ve bu tarihten sonra eylem planının netlik kazanacağını kaydetti.

PARİS'TE YARIN YİNE GÖSTERİ YAPILACAK

Öte yandan, Macron'un cumhurbaşkanı seçilmesinin birinci yıl dönümü dolayısıyla yarın Paris'te gösteri düzenlenecek.

Muhalefet ve STK'ların organize ettiği "Macron Bayramı" gösteri ve yürüyüşü, Opera Meydanı'nda başlayacak ve akşam Bastille Meydanı'nda sona erecek.

Paris Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs yürüyüşü sırasında meydana gelen şiddet olayları nedeniyle yarınki gösterinin büyük güvenlik önlemleri altında düzenleneceğini, 2 binden fazla güvenlik görevlisinin yürüyüşte görevlendirileceğini açıkladı.

Paris'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüşünde olaylar çıkmış, çok sayıda mağaza ve iş yeri "Black Bloc" adı verilen maskeli bin 200 kişi tarafından taşlanarak yakılmıştı.

Olaylar sonrası hükümet, yeterli güvenlik önlemi alınmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 22:24
  1. fransa
  2. emmanuel macron

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas darbesi sonrası Abdullah Avcı konuştu
    1. Sivas darbesi sonrası Abdullah Avcı..
    2. Başakşehirli yıldız konuştu: Bu iş..
    3. Payitaht Abdülhamid'de geceye damga..
    4. 50 milyon seçmenin bilgisini..
    5. Sivasspor'dan darbe alan Başakşehir'e..
    6. Muharrem İnce hala Twitter hesabını..
    7. Başakşehir'e darbe vuran Sivasspor'dan..
    8. Bu belirtiler sizde varsa B12'nizi..
    9. Albaraka Türk'ten Avrupa'da bir ilk..
    10. 'İnsanlığı Türk genci kurtaracak'
    11. Bu yöntemle yoğurdunuz istediğiniz..
    12. Esenler'de sokak ortasında cinayet
    13. Türkiye'nin ikinci çocuk sokağı açılıyor
    14. Elazığspor ve İstanbulspor puanları..
    15. 1. Lig'de çılgın maç! 100 gol yiyerek..
    16. İşte Beşiktaş'ın savunması! 'Gelecek..
    17. Piknik alanında çıkan yangın maddi..
    18. Fransa'da sular durulmuyor
    19. Sırrı yine saçmaladı! 'Akşener ikinci..
    20. Arda Turan çılgına döndü!
    Kuveyt Türk
    Eniştesi, Abdullah Gül'ün aklındaki formülü açıkladı
    Eniştesi, Abdullah Gül'ün aklındaki formülü açıkladı
    Milleti sömürenlere milletten tokat: Eski Türkiye yok
    Milleti sömürenlere milletten tokat: Eski Türkiye yok
    Akşener'den Bahçeli'ye zehir zemberek yanıt!
    Akşener'den Bahçeli'ye zehir zemberek yanıt!
    İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
    İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."