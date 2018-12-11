Fransa'da Strazburg şehir merkezinde silah sesleri
Güvenlik güçlerinin kordon altına aldığı bölgede 2 kişinin yaralandığı bildirildi11 Aralık 2018 Salı 23:07
ANKARA (AA) - Fransa'da, Strazburg kent merkezinde silah seslerinin duyulduğu bildirildi.
BBC'nin haberinde, kentin önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede silah seslerinin duyulduğu belirtildi.
Haberde, güvenlik görevlilerinin 2 kişinin yaralandığı bölgeyi kordon altına aldığı, tramvay seferlerinin durdurulduğu kaydedildi.
Yerel yetkililerin "olayın sürdüğünü" açıkladığı, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi vermediği aktarıldı.
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