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Fransa'da Strazburg şehir merkezinde silah sesleri

Güvenlik güçlerinin kordon altına aldığı bölgede 2 kişinin yaralandığı bildirildi

11 Aralık 2018 Salı 23:07
Fransa'da Strazburg şehir merkezinde silah sesleri

ANKARA (AA) - Fransa'da, Strazburg kent merkezinde silah seslerinin duyulduğu bildirildi.

BBC'nin haberinde, kentin önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede silah seslerinin duyulduğu belirtildi.

Haberde, güvenlik görevlilerinin 2 kişinin yaralandığı bölgeyi kordon altına aldığı, tramvay seferlerinin durdurulduğu kaydedildi.

Yerel yetkililerin "olayın sürdüğünü" açıkladığı, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi vermediği aktarıldı.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 23:07
  1. silah sesleri
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