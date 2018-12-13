Fransa'da Strazburg saldırısıyla ilgili operasyon

PARİS (AA) - Fransa'nın Strazburg kentinde, Noel pazarını hedef alan saldırının failini yakalama çalışmaları kapsamında polis operasyon düzenledi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, aralarında özel birliklerin de olduğu güvenlik güçleri, Neudorf semtinde operasyon başlattı.

3 kişinin öldüğü ve 13 kişinin yaralandığı saldırının faili olduğu değerlendirilen 29 yaşındaki Cherif Chekkat'ın yakalanmasına yönelik operasyon kapsamında semtte arama yapılıyor.

Operasyonun, polisin saldırganın çevre binalarda olabileceğine ilişkin varsayımı üzerine düzenlediği belirtiliyor.

- Operasyona kedili destek

Öte yandan, operasyon devam ederken Fransızlar, polisin çalışmalarına zarar vermemek için "Neudorf" etiketiyle kedi fotoğrafları paylaşmaya başladı. Bu paylaşımlarla, polisin yeri gibi hassas bilgilerin saldırganın eline geçmesinin önlenmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Bu arada, şüphelinin kız kardeşinin bugün başkent Paris'te gözaltına alındığı açıklandı.

- Saldırı

Strazburg'un en önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede salı akşam silah sesleri duyulmuştu. Saldırganın saldırıdan sonra kaçtığı ifade edilmişti.

Paris Savcısı Remy Heitz, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6'sı ağır 12 kişinin yaralandığını kaydetmişti.

Saldırganın polis takibindeki 29 yaşındaki Cherif Chekkat olduğunu belirten Heitz, şüphelinin daha önce hırsızlık ve tecavüz suçlarından Fransa, Almanya ve İsviçre'de mahkeme tarafından 27 kez cezalandırıldığını kaydetmişti.