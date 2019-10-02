Fransa’da şeffaflık vurgusu yapan İmamoğlu, İSPARK’ı Cumhuriyet’e abone yaptı

yeniakit.com.tr İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te Fransız iş insanlarıyla bir araya geldi. İstanbul'un yatırıma açık ve ihtiyacı olan bir kent olduğunu dile getiren İmamoğlu, ihalede şeffaflık sözü verdi.

İmamoğlu’nun, CHP ve İYİ Partili isimlerin IMF ile yaptığı gizli görüşmenin ardından Fransa’ya giderek ekonomi kuruluşları ve iş insanlarıyla bir araya gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

Şeffaflık sözü

Ekrem İmamoğlu, belediye ihalelerinde şeffaf olacaklarını ve İBB'yi hesap veren bir kuruluşa çevireceklerini söyledi. İş insanlarına İstanbul'un çok renkliliğine saygı duyduğunu, her farklı sesi İstanbul'un bir zenginliği olarak gördüğünü belirtti ve bunun tüm Türkiye'nin anlayışı olması için çalışacağını dile getirdi.

Denetim vaadi: 1 lira boşa harcanmayacak

İşadamlarından gelen çok sayıda soruyu da yanıtlayan İmamoğlu, "16 milyon İstanbullu'nun 1 lirasını bile boşa harcamayacaklarını, İBB’nin ve bağlı 28 iştirakinin uluslararası denetleme kuruluşları tarafından denetlenmesi için çalışmalara başladıklarını, İBB’nin finansal raporlarını güvenilir hale getireceklerini" söyledi.

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İmamoğlu bu sözleri söylediği sırada, İBB’ye bağlı İSPARK’ın tetikçi Cumhuriyet gazetesine abone yapıldığı ortaya çıktı. Yapılan anlaşmaya göre Cumhuriyet’e 2 aylığına 11 bin TL akıtılacak. Ortaya çıkan sözleşmede yazdığına göre adeti 2.5 TL’den 65 gün için 4 bin 550 adet Cumhuriyet gazetesi alınacak. Sözleşmede bu alımların 65 gün süreceği belirtiliyor; çünkü 65 gün sonra 2019 yılı için yıl kapması yapılacağından 1 Ocak 2020 itibariyle sözleşmeler yeni fiyat tarifesiyle yenileniyor.

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