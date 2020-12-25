Fransa'da son 24 saatte Covid-19 kaynaklı 292 can kaybı

Yeni tip koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 21 bin 634 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 527 bin 509'a ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 292 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısının da 62 bin 268 yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 179 yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 731 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.