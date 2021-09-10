Fransa'da son 24 saatte 9 bin 966 Kovid-19 vakası kaydedildi

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 81 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 115 bin 442'ye çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı ise 9 bin 966 artışla 6 milyon 887 bin 791 oldu.

Hastanelerde 2 bin 151'i yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 115 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınanların sayısı dün itibarıyla yüzde 18,4 düştü.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 49 milyon 540 bin 420'ye ulaştı, 46 milyon 428 bin 107 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı. Böylece ülke nüfusunun yüzde 68,9'unun aşıları tamamlanmış oldu.