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Fransa'da son 24 saatte 5 bin 557 yeni vaka
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Avrupa

Fransa'da son 24 saatte 5 bin 557 yeni vaka

Fransa’da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 557 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 725 bin 492’e ulaştığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 00:26:00 -
Fransa'da son 24 saatte 5 bin 557 yeni vaka

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 5 bin 557 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 725 bin 492'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 65 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 110 bin 202'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 326'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 13 bin 526 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

 

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 42 milyon 139 bin 845 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 29 milyon 56 bin 963'üne tek doz, 13 milyon 82 bin 882'sine ise iki doz aşı yapıldı.

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