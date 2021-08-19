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Fransa'da son 24 saatte 28 bin 405 yeni vaka
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Avrupa Fransa'da son 24 saatte 28 bin 405 yeni vaka
Avrupa

Fransa'da son 24 saatte 28 bin 405 yeni vaka

Fransa’da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 28 bin 405 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 533 bin 383'e ulaştığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 00:00:00 - 2021-08-19 00:01:00
Fransa'da son 24 saatte 28 bin 405 yeni vaka

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 28 bin 405 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 533 bin 383'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 112 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının, 113 bin 55'e yükseldiği aktarıldı.

Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 82 milyon 601 bin 983 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 46 milyon 928 bin 614'üne tek doz aşı yapıldı.

 

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