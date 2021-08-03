  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye bir ilki başaracak! "TCG Ufuk Korveti" için geri sayım başladı

HDP ile iş kotaran Meral Akşener'i dumura uğratan tepki!

Ezan sesi yankılandı! Büyük ilgi gördü… Alp Arslan yapımcısı Emre Konuk’tan dikkat çeken paylaşım

İçişleri Bakanlığı kapak yaptı... Sırça Köşkü'nden ahkam kesen Emre Kınay rezil oldu

AFAD duyurdu: O ilimizde 5.0 şiddetinde deprem

CHP’li Tuncay Özkan’ın IBAN ikiyüzlülüğü! AK Parti IBAN atınca tepki, CHP atınca gelsin paralar

Büyük vefasızlık! Milli Gazete Albayrak ailesine yaptığını CHP'li ırkçıya bile yapmadı

Korkunç şüphe! Hainler ormanlara güneşi görünce bakın ne atmış

Altın almalı mı, satmalı mı? Kritik uyarı geldi: Bundan kaçının

Rapçi Şehinşah'tan yeni skandal! Tepki yağdı
İtalya'da siber saldırı: Aşı sertifikaları ve randevularına ulaşılamıyor!
Datça açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
Pentagon’daki silahlı saldırıda 1 polis hayatını kaybetti
İran’ın önemli bir tesisinde patlama!
Avrupa Fransa'da son 24 saatte 26 bin 829 yeni vaka
Avrupa

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 829 yeni vaka

Fransa’da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 26 bin 829 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 178 bin 632'e ulaştığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 23:03:00 -
Fransa'da son 24 saatte 26 bin 829 yeni vaka

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 26 bin 829 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 178 bin 632'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte hastanede 56 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının hastanelerde 85 bin 480'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 331'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 974 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 75 milyon 400 bin 91 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 43 milyon 289 bin 211'ine tek doz aşı yapıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay