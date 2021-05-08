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Avrupa Fransa'da son 24 saatte 20 bin 745 yeni vaka
Avrupa

Fransa'da son 24 saatte 20 bin 745 yeni vaka

Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 20 bin 745 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 767 bin 959’a ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 22:26:00 -
Fransa'da son 24 saatte 20 bin 745 yeni vaka

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 20 bin 745 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 767 bin 959'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 176 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 106 bin 277'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 5'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 25 bin 800 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 25 milyon 362 bin 692 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 17 milyon 650 bin 812'sine tek doz, 7 milyon 711 bin 885'ine ise iki doz aşı yapıldı.

 

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