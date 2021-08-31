Fransa'da son 24 saatte 19 bin 425 Kovid-19 vakası kaydedildi

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 136 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 114 bin 494'e çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı son 24 saatte 19 bin 425 artışla 6 milyon 765 bin 708'e yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 292'si yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 120 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,8'te kaldı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 48 milyon 638 bin 743'e ulaştı, 44 milyon 260 bin 593 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı. Buna göre, ülke nüfusunun yüzde 65,6'sı aşılanmış oldu.