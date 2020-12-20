Fransa'da son 24 saatte 17 bin 565 yeni vaka

Tüm dünyayı etkisi altına alarak küresel bir sağlık krizine dönüşen yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Fransa'da, vaka sayısı ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 17 bin 565 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 460 bin 555'e, 190 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine toplam can kaybı sayısının 60 bin 418'e ulaştığı bildirildi.

Ayrıca ülke genelinde bin 152'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 736 kişinin tedavisinin devam ettiği aktarıldı.