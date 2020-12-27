Fransa'da son 24 saatte 146 can kaybı

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları düşüşe geçti. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 93 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 550 bin 864'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 146 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle birlikte toplam can kaybı sayısının 62 bin 573 yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 96'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 720 kişinin tedavisi sürüyor.