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Avrupa Fransa’da skandal! 6 çocuğa olması gerekenden farklı ve aşırı dozda aşı yapıldı!
Avrupa

Fransa’da skandal! 6 çocuğa olması gerekenden farklı ve aşırı dozda aşı yapıldı!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında çocuklara da aşı yapılması kararı alınmıştı.Dünyanın pek çok yerinde yapılan uygulamaya ilişkin Fransa’da skandala imza atıldı. 5-11 yaşlarındaki 6 çocuğa yanlışlıkla farklı ve fazla koronavirüs aşısı uygulandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 15:30:00 -
Fransa’da skandal! 6 çocuğa olması gerekenden farklı ve aşırı dozda aşı yapıldı!

Pays de la Loire Bölgesel Sağlık Ajansı ve Sarthe Valiliğinden yapılan açıklamada, Le Mans kentinde, 18 Aralık Cumartesi günü, aşı merkezinde 6 çocuğa, olması gerekenden farklı ve fazla dozda aşı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 5-11 yaşlarındaki çocuklara normalde 10 miligramlık Pfizer pediatrik, 12 yaşından itibaren ise 30 miligram Pfizer Comirnaty aşıları uygulandığı ancak söz konusu 6 çocuğa 20 miligram Pfizer Comirnaty yapıldığı aktarıldı.

Yanlışlığın fark edilmesinin ardından çocukların ailelerine ateş ve ağrı gibi olası yan etkiler ve takip önlemleri konusunda bilgi verildiği kaydedilen açıklamada, şu ana kadar çocukların 5'inde henüz yan etki görülmediği, 1 çocuğun ise yorgunluk ve ağrı yaşadığı ifade edildi.

Başbakan Jean Castex, söz konusu aşı merkezini aynı gün ziyaret etmiş, çoğunluğu takviye dozunu yaptırmaya gelen kişilerle sohbet etmişti.

 

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