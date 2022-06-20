Fransa'da siyasi istikrarsızlık! Macron bir türlü beceremedi

Fransa'daki genel seçimlerin ikinci turu tamamlanırken, sandık çıkışı anketlerine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ensemble (Birlikte) ittifakı Ulusal Mecliste salt çoğunluğu elde edemiyor.

Ipsos-Sopra Steria şirketlerinin yerel saatle 20.00’de verdiği sandık çıkışı anketleri, ikinci turda Ensemble ittifakının, 577 sandalyeli Ulusal Mecliste çoğunluğu kazanamayacağını gösteriyor.

Sandık çıkışı anketlerine göre, Ensemble, Ulusal Meclise 224 milletvekilli sokabiliyor. Seçimlerin sonucunda çoğunluk olan 289 milletvekili ve fazlasını alan parti (veya ittifak), hükümeti kurabilecek.

Öte yandan, aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un girişimiyle LFİ, Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Partisi (PS) ve Komünist Partiyi (PCF) kapsayan "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakının meclise taşıyacağı milletvekili sayısı 149 görünüyor.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) mecliste temsil edecek milletvekili sayısı 89 olurken, merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi (LR), Bağımsızlar ve Demokratlar Birliği (UDI) dahil çeşitli sağ partileri toplam 78 milletvekili çıkarabiliyor.

Ifop-Fiducial şirketlerinin yerel saat ile 20.30'daki sandık çıkış anketlerine göre de Ensemble ittifakının mecliste elde edebileceği sandalye sayısı 210 ila 240 görünürken, Nupes’ın, 170 ila 195 sandalye elde etmesi öngörülüyor.

Bu ankete göre, RN tek başına 80 ila 95 milletvekili çıkarabilirken LR ve müttefik partilerinin toplam milletvekili sayısı 55 ila 65'ta kalıyor.