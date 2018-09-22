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Fransa'da sivil polise uyuşturucu teklif eden torbacı yakalandı

Alsace bölgesinde sivil polise uyuşturucu teklif eden bir torbacı görevli memurlar tarafından gözaltına alındı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 21:25
Fransa'da sivil polise uyuşturucu teklif eden torbacı yakalandı

Fransa’nın doğusunda bulunan Alsace bölgesindeki Colmar kentinde yaşayan bir torbacı görevde olan sivil polislere uyuşturucu teklif edince memurlar tarafından gözaltına alındı. Suçlarla Mücadele Şubesinin yürüttüğü bir operasyon kapsamında bir binaya gelen sivil görünümlü polisleri önce selamlayıp elini sıktığı öğrenilen torbacının ardından uyuşturucu satmayı teklif ettiği bildirildi. Teklifi şaşkınlıkla karşılayan memurlar torbacıyı tutuklayarak karakola götürdü. Karakolda ifadesi alınan 50 yaşlarındaki torbacının “basit bir kullanıcı sandım, orası satış noktası olarak bilinen bir yer” dediği öğrenildi.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 21:25
  1. fransa
  2. sivil polis
  3. uyuşturucu

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