Fransa'da sivil polise uyuşturucu teklif eden torbacı yakalandı

Fransa’nın doğusunda bulunan Alsace bölgesindeki Colmar kentinde yaşayan bir torbacı görevde olan sivil polislere uyuşturucu teklif edince memurlar tarafından gözaltına alındı. Suçlarla Mücadele Şubesinin yürüttüğü bir operasyon kapsamında bir binaya gelen sivil görünümlü polisleri önce selamlayıp elini sıktığı öğrenilen torbacının ardından uyuşturucu satmayı teklif ettiği bildirildi. Teklifi şaşkınlıkla karşılayan memurlar torbacıyı tutuklayarak karakola götürdü. Karakolda ifadesi alınan 50 yaşlarındaki torbacının “basit bir kullanıcı sandım, orası satış noktası olarak bilinen bir yer” dediği öğrenildi.