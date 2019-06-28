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Fransa’da sıcak hava rekor kırdı

Fransa’da termometreler 45.

28 Haziran 2019 Cuma 16:43
Fransa’da sıcak hava rekor kırdı

Fransa’da termometreler 45.1 dereceyi gösterirken sıcak hava ülke tarihinde rekor kırdı.


Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava dalgasının vurduğu Fransa’da sıcaklık rekoru kırıldı. Fransa’nın Vaucluse bölgesinde termometreler 45.1 dereceyi göstererek 2003 yılında kaydedilen 44.1’lik rekor sıcaklık derecesini geçti. Fransa’nın 4 kentinde dört kademeli alarm seviyesinin en yükseği olan kırmızı alarm, 76 ilde turuncu alarm uyarısı yapıldı. Yağışların az olduğu Fransa’da sıcak havalarla birlikte hava kirliliği de görülüyor.


Ülke genelinde etkili olan kavurucu sıcaklar günlük hayatı olumsuz etkilerken sıcaklıkların gelecek haftaya kadar devam etmesi tahmin ediliyor.


Öte yandan liseye geçiş sınavlarının bu hafta yapılması planlanırken aşırı sıcaklar nedeniyle pazartesi gününe ertelenmişti. Vaucluse bölgesinde ise dün bir bisikletçi aşırı sıcak hava nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 16:43
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