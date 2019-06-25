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Fransa’da sıcak hava alarmı

Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava dalgasının vurduğu Fransa’da sıcaklığın 40 dereceye kadar çıkacağı belirtildi.

25 Haziran 2019 Salı 13:36
Fransa’da sıcak hava alarmı

Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava dalgasının vurduğu Fransa’da sıcaklığın 40 dereceye kadar çıkacağı belirtildi.


Avrupa’yı bir hafta içerisinde etkisini altına alması beklenen sıcak hava dalgası Fransa’da etkili olmaya başladı. Başkent Paris dahil olmak üzere ülkenin büyük bir kısmını kavuran aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkiliyor. Fransa ulusal meteoroloji ajansı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkabileceği uyarısı yapıldı. Paris’teki hayır kurumları evsiz insanlara su dağıtırken, yerel makamlar insanların sığınabileceği klimalı halka açık alanlar oluşturdu.


Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, sıcak havanın eğitimi olumsuz etkilemesi üzerine lise sınavlarını gelecek haftaya erteledi.


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada halkı dikkatli olmaya çağırarak, “Bildiğiniz gibi, böyle zamanlarda en savunmasız insanlar hastalar, hamile kadınlar, bebekler ve yaşlılardır. Bu yüzden onlara karşı dikkatli olmalı ve mümkün olduğunca çabuk müdahale için tedbir almalıyız" dedi.


Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn ise bakımevlerinde, hastanelerde ve taşıma sistemlerinde sıcak havaya karşı tüm önlemlerin alındığını söyledi.


Meteoroloji uzmanları, Afrika’dan gelen sıcak rüzgarların Belçika, İsviçre ve Almanya’da da etkili olacağını ifade etti.


Almanya’da yarın bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 dereceyi bulması tahmin ediliyor. Alman yetkililer, çocukların ailelerini ve yaşlıları aşırı sıcaklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Almanya’nın kuzeydoğusunda Brandenburg eyaleti yetkilileri, orman yangınları riskinin önümüzdeki günlerde en yüksek seviyede olacağını belirtti.


Fransa’da 2003 yılında aşırı sıcaklardan dolayı çoğu yaşlı olmak üzere 15 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 13:36
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