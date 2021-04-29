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Avrupa Fransa’da Sendikalar, “Genel Güvenlik” yasasını Anayasa Konseyi’ne taşıyor
Avrupa

Fransa’da Sendikalar, “Genel Güvenlik” yasasını Anayasa Konseyi’ne taşıyor

Fransa’da hakim, avukat ve gazeteci sendikaları, Senato ve Ulusal Mecliste kabul edilen “Genel Güvenlik” yasasının geri çekilmesi için Anayasa Konseyine başvuracaklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 14:29:00 -
Fransa’da Sendikalar, “Genel Güvenlik” yasasını Anayasa Konseyi’ne taşıyor

Fransa Avukatlar Sendikası, Hakimler Sendikası, İnsan Hakları Ligi, Ulusal Baro Konseyi, Ulusal Gazeteciler Sendikasının da aralarında bulunduğu çok sayıda avukat, hakim ve gazeteci sendikası tarafından yapılan ortak açıklamada, kamuoyunun tepkisi, ulusal ve uluslararası kuruluşların uyarılarına rağmen Genel Güvenlik yasasının 15 Nisan’da Ulusal Meclisten geçtiği belirtildi. Hükümetin yasayla ilgili çalışma yapılmasını yasakladığı ve Danıştayın fikrini almaktan kaçındığı kaydedilen açıklamada, demokratik işleyişi yöneten temel ilkelerin ihlalinin açık olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu yasanın kamu iradesinin yansıması olamayacağı belirtilerek, bu nedenle sendikalarının Genel Güvenlik yasasını geri çekilmesi için Anayasa Konseyine taşıyacakları bildirildi. Yasanın, yasama ve yürütme erkleri arasındaki güçlerin dağılımını ihlal ettiği, açıklık ve anlaşılabilirlik açısından eksik olduğu ifade edilen açıklamada, polise kamusal alanda görüntü çekme, bunları kullanma, yayınlama yetkisi verilmesiyle ifade ve gösteri özgürlüğüne dair çok sayıda anayasa ilkesini görmezden gelindiğinin altı çizildi. Açıklamada, polis devletine dönüşümün artık bir düşünce değil gerçek olduğu savunularak, “Anayasa Konseyinin demokratik bir toplumdaki en temel özgürlükleri hiçe sayan bu endişe verici eğilimi sonlandırma cesaretinin olduğunu sanıyoruz.” ifadesine yer verildi.

“Polis şiddetine yol açacağı ve özgürlükleri kısıtlayacağı eleştirisi”

Fransa‘da polis şiddetini artıracağı ve insan haklarına aykırı maddeler bulundurduğu gerekçesiyle eleştirilen güvenlik yasa tasarısı, 7 Nisan’da Senatoda, 15 Nisan’da Ulusal Mecliste kabul edilerek parlamentodan geçmişti. 22. maddesi, polislerin ve jandarmanın gösterileri izlemek için insansız hava araçları kullanmasını içeren tasarıda, polisin kamusal alanda çekilmiş görüntüleri kullanma yetkisi genişletiliyor ve güvenlik güçlerinin gösterilerde helikopter ya da insansız hava araçlarıyla çektiği videoları yayınlamasına imkan tanıyor. Tasarının 24. maddesi güvenlik güçlerinin görüntülerini yayınlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası verilmesini öngörüyor. Genel Güvenlik yasa tasarısı polis şiddetine yol açacağı ve özgürlükleri kısıtlayacağı gerekçesiyle ülkede aylarca süren protesto gösterilerine neden olmuştu.

 

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