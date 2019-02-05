0553 313 94 23

Fransa'da sendika ve sarı yeleklilerden hükümet karşıtı gösteri

Genel İş Konfederasyonu ve sarı yeleklilerin ülke çapında düzenlediği gösterilerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin politikaları protesto edildi- Paris'teki Concorde Meydanı'nda olaylar çıktı. Polis, taş atan protestoculara karşı biber gazı kullandı

05 Şubat 2019 Salı 21:29
Fransa'da sendika ve sarı yeleklilerden hükümet karşıtı gösteri

PARİS (AA) - Fransa'da Genel İş Konfederasyonu (CGT) ve sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin politikalarına karşı gösteriler düzenledi.

Ülkenin en büyük sendikalarından CGT ve sarı yelekliler, başta başkent Paris'te olmak üzere ülke genelinde düzenledikleri eylemlerde Macron ve hükümetin politikalarını protesto etti. Göstericiler, maaşların ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi, vergilerin düşürülmesi, gösteri hakkının verilmesi ve yabancı öğrencilerden alınan eğitim ücretine yapılan zammın iptal edilmesini talep etti.

Paris'te belediye önünde toplanan binlere eylemci, Concorde Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında herhangi bir gerginlik yaşanmazken, eylemcilerin Concorde Meydanı'na varmasıyla birlikte olaylar çıktı. Polis, taş atan protestoculara karşı biber gazı kullandı.

Paris'teki gösteriye ilişkin polisin paylaştığı rakamlara göre 18 bin, organizasyon yetkililerine göre ise 30 bin kişi katıldı.

Marsilya, Lyon, Toulouse, Strazburg, Caen, Le Havre ve Rouen şehirlerinde düzenlenen gösteriler de yoğun katılımla gerçekleşti.

Saint-Etienne-du-Rouvray, Rouen, Le Havre, Gonfreville l’Orcher, Neuville-les-Dieppe, Ales ve Nimes kentlerinde eylemciler ve sarı yelekliler birçok kavşakta yol kapatma eylemi yaptı. Eylem nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Nantes kentinde ise göstericilerin havaalanına giden yolları kapatması nedeniyle, yolcuların terminale ulaşmak için 3 kilometre kadar yol yürümek zorunda kaldığı belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 21:29
  1. CGT
  2. Fransa
  3. Gösteri
  4. sarı yelekliler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan Başbakanı Çipras: "(Erdoğan'la) İletişim kanalının açık kalmasından son derece memnunum. Bu sayede daha yapıcı adımlar atabiliriz"
    1. Yunanistan Başbakanı Çipras:..
    2. Pompalı tüfekle vurulan kadın yaralandı
    3. UMH'den "Hafter'in güney..
    4. Milli sporcu trafik kazası geçirdi
    5. Yunanistan Başbakanı Çipras: "Ege'deki..
    6. Meclis nadir görülen hastalıkları..
    7. Yunanistan Başbakanı Çipras:..
    8. Eşini sokak ortasında defalarca..
    9. Afganistan'ın barış görüşmeleri
    10. CHP'li aday: Oy almak için takiyye..
    11. Fransa'da sendika ve sarı..
    12. Yunanistan Başbakanı Çipras:..
    13. Filistinli şehit babasından İsrail..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa..
    15. Erdoğan:"Görüşmelerde, FETÖ'cu..
    16. GÜNCELLEME - Otobüste rahatsızlanan..
    17. İngilizler, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'dan..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çipras ile..
    20. "Hopa Laz Böreği"ne coğrafi işaret..
    Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
    Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    “50 yıllık FETÖ’cü Fehmi Koru”
    “50 yıllık FETÖ’cü Fehmi Koru”
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması! "Bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar"
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması! "Bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar"