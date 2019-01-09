Fransa'da savaş uçağı radardan kayboldu

Fransa'da savaş uçağı radardan kayboldu09 Ocak 2019 Çarşamba 17:57
PARİS (AA) - Fransa'da Mirage 2000D modeli savaş uçağının radardan kaybolduğu belirtildi.
Fransız basınında yer alan haberlere göre Nancy-Ochey havalimanında hareket eden Mirage 2000D modeli savaş uçağı yerel saatle 11.00 civarında ülkenin doğusundaki Jura bölgesinde radardan kayboldu.
Haberlerde, içinde 2 askerin bulunduğu uçağın düşme ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.
Polisin, arama çalışmalarına başladığı kaydedildi.
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