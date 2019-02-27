0553 313 94 23

Fransa’da satışa sunulan “sporcu başörtüsü” tartışma konusu oldu

Ünlü Fransız markası başörtülü sporcu kadınlar için ürettiği “sporcu başörtüsü” gelen tepkiler üzerine ürünün satışını iptal etti.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:10
Fransa’da satışa sunulan “sporcu başörtüsü” tartışma konusu oldu

Ünlü Fransız markası başörtülü sporcu kadınlar için ürettiği “sporcu başörtüsü” gelen tepkiler üzerine ürünün satışını iptal etti.


Fransa’nın spor malzemeleri satan ünlü bir mağazada satışa sunulan sporcu başörtüsü ürünü büyük bir tartışma konusu oldu. Fransız Decathlon mağazası Müslüman kadınlar için geliştirdiği, “sporcu başörtüsü” gelen tepkiler üzerine ürünün satışını iptal etti. Fransız şirket sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ürünün Fransa’da satılmayacağını açıkladı.


“Running Hijab” adı altında başörtüsü sporculara için üretilen ürünün satışa sunulması başta Türkiye ve Müslüman düşmanı Fransız milletvekili Valerie Boyer gibi çok sayıda önemli isimden tepki gördü. Ünlü Fransız spor mağazasını İslami modaya dönüşmekle suçlayan Fransız Milletvekili Valerie Boyer, kamusal alanda kadınlara uygulanan cinsel apartheid sürecini uzatmakla suçladığı ünlü markayı boykot edeceğini duyurdu.


Sosyalist Partisi grup Başkanı Valerie Ribault sosyal paylaşım sitesi üzerinde yaptığı açıklamada, Fransızları ünlü markaya boykot etmeye çağırırken, “Ayağa Kalk Fransa” lideri Nicolas Dupont-Aignan, televizyon kanalına yaptığı konuşmada, “İki kızım var ve kadınların toplumdaki yerinin Suudi Arabistan’daki gibi gerilediği bir ülkede yaşamalarını istemiyorum” ifadelerini kullandı.


Yaşanan tartışmalar arasında böyle bir ürünün satışa sunulmasının yasalara aykırı olmadığını açıklayan Fransa Sağlık Bakanı Agns Buzyn ise, “Bu ürün kadının paylaşmadığım bir vizyonudur. Bir Fransız markasının başörtüsünü desteklememesini tercih ederdim" dedi.


Sporcu başörtüsünün satışlarını hem mağazalardan hem de internet sitesinden kaldıran ünlü mağazanın basın Sözcüsü Xavier Rivoire, “Sporu dünyadaki tüm kadınlara erişilebilir kılmaya kendimizi adadık. Neredeyse toplumsal bir bağlılık, koşucuların koşmayı pratik etmesine izin veriyorsa, huzurla kabul ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milano'nun yeni prensi Piatek
    1. Milano'nun yeni prensi Piatek
    2. Hayalini 2 bin 800 metrede..
    3. Sınıf öğretmeni kitap kurdu..
    4. Sebzede fiyat artışı frenlendi!..
    5. Trabzonlu vatandaştan İmamoğlu'na..
    6. FETÖ sanığı öğretmene hapis cezası!
    7. Okul yolunda korkunç olay! 8 yaşındaki..
    8. FETÖ şüphelisi başkasına ait kimlikle..
    9. Çorlu’da 25 bekçi göreve başladı
    10. Sporcu genç ve çocuklarda beslenme
    11. Yeni askerlik süresi son dakika..
    12. Tellioğlu; “Halkımın menfaatleri için..
    13. Yüzde 93 engelli minik Elif’in..
    14. Gençlere esas sosyal desteği
    15. Gümüşhane’de 10 bin fidanlık yerel..
    16. Kızlarda Bayburt, erkeklerde ise..
    17. Mobilya atölyesinde korkunç patlama! 1..
    18. Zarif'in istifasını reddeden..
    19. Fatih Balatta üç katlı metruk binadan..
    20. Yaşlı eşeğe özel protez yaptılar
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız