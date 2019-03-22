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Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde güvenlik güçlerine ateş açma izni

Fransız General Bruno Leray, güvenlik güçlerinin kendi yaşamları ya da korudukları kişilerin yaşamlarının tehlikeye girmesi durumunda ateş açabileceklerini söyledi

22 Mart 2019 Cuma 17:17
Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde güvenlik güçlerine ateş açma izni

ANKARA (AA) - Fransa'da sarı yeleklilerin hafta sonu yapmayı planladığı gösteri sırasında güvenlik güçlerinin hayati tehlike durumunda "ateş açmasına" izin verileceği bildirildi.

Independent'ın haberine göre, Fransız General Bruno Leray, Franceinfo radyosuna yaptığı açıklamada, ordunun, hafta sonu başkent Paris'te sarı yeleklilerin düzenleyeceği gösteri sırasında düzeni sağlamak amacıyla 5 bin civarında polise destek olacağını söyledi.

Leray, güvenlik güçleri için "Eğer kendi yaşamları ya da korudukları kişilerin yaşamları tehlikeye girerse, ateş açabilirler." ifadesini kullandı.

Fransız polisi de yarın Champs-Elysees'de sarı yeleklilerin gösteri yapmasına izin verilmeyeceğini, göstericilerin Arc de Triomphe Bulvarı'nı çevreleyen sokaklar ile Elysee Sarayı ve ulusal meclis civarından uzak tutulacağını açıkladı.

Fransa'da sarı yelekliler, geçen hafta cumartesi günü Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde yeniden sokağa çıkmış, polis Paris'te göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan, polise taş ve şişe atan göstericiler, birkaç barikatı ateşe vermiş, camlarını kırdıkları birçok mağaza ve restoranı yağmalamıştı. Eylemciler, ayrıca caddedeki birkaç ünlü markanın mağaza ve restoranını yakmıştı.

Eylemde, Champs-Elysees Caddesi çevresinde bir binanın zemin katında bulunan bankada yangın çıkmış, alevlerin üst katlara sıçradığı yangında ikisi polis 11 kişi hafif yaralanmıştı.

Geçen haftaki gösteride 192 kişi gözaltına alınmış, 17'si polis 42 kişi yaralanmıştı.

- Fransa'daki protestolarda 11 kişi hayatını kaybetti

Fransa’da akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 4'üncü ayını doldurdu.

Hükümetin paylaştığı rakamlara göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı ve 2 bine yakın kişi hapis cezasına çarptırıldı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 17:17
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