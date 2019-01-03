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Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde 216 kişi tutuklandı

03 Ocak 2019 Perşembe 19:02
Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde 216 kişi tutuklandı

PARİS (AA) - Fransa'da, "sarı yelekliler"in 17 Kasım-17 Aralık 2018'de ülke çapında düzenledikleri eylemler sırasında çıkan olaylarda 4 bin 570 kişinin gözaltına alındığı, 216 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Adalet Bakanlığının verilerine göre, sarı yeleklilerin gösterilerinde ülke genelinde çıkan olaylarda bin 567'si Paris'te olmak üzere 4 bin 570 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların 216'sı tutuklanırken, 697 kişinin davasının devam ettiği belirtildi.

Sarı yeleklilerin gösterilerinde polisle eylemciler zaman zaman çatıştı, araçlar ateşe verildi, mağazalar yağmalandı, sokaklar karıştı.

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı yelekliler, bunun yanı sıra hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.

Gösterilerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi yaralandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 19:02
  1. Fransa
  2. Gösteri
  3. sarı yelekliler

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