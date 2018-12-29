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Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri

Paris Emniyet Müdürlüğü, kentte düzenlenen gösterilere 800 kişinin katıldığını, çıkan olaylarda 57 kişinin gözaltına alındığını açıkladı- Ülke genelinde çok sayıda yol kapatma eylemi yapıldı

29 Aralık 2018 Cumartesi 21:38
Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin gösterilerinde polisle eylemciler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Paris Emniyet Müdürlüğü, gösterilere 800 kişinin katıldığını, çıkan olaylarda 57 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Fransa'daki gösterilerin yedinci haftasında sarı yelekliler ülkenin değişik yerlerinde yeniden sokağa çıktı.

Eylemcilerin bir kısmı öğle saatlerinde Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde toplandı. Buradaki gösteri öncekilere kıyasla sakin geçti.

Yüzlerce eylemci de kentteki bazı medya kuruluşlarının binalarının önünde bir araya geldi. Burada barikatları aşmaya çalışan göstericilerle polis arasında arbede çıktı. Polis, Beaugrenelle alışveriş merkezinin yakınlarında eylemcilere biber gazıyla müdahalede bulundu. Yürüyüşe devam eden göstericiler, Trocadero Meydanı'nda "Macron istifa" sloganları attı. Polis, eylemcileri köpeklerle uzaklaştırmaya çalıştı.

- Merkez Bankası binasının kapısını yaktılar

Rouen kentindeki eylemde polisle göstericiler zaman zaman çatıştı. Polisin biber gazı kullandığı gösteride bazı eylemciler çöp bidonlarını ateşe verdi, Merkez Bankası binasının kapısını yaktı.

Yaklaşık 2 bin 400 kişinin katıldığı Bordeaux'daki gösteride de polis, kendisine taş ve şişe fırlatan eylemcilere biber gazıyla karşılık verdi.

Amiens'daki eylemde çıkan olaylar nedeniyle 10 kişi gözaltına alındı.

Sarı yelekliler, ülke çapında pek çok bölgede yol kapatma eylemi yaptı.

- 800 kişi katıldı, 57 kişi gözaltına alındı

Paris Emniyet Müdürlüğü, kentte düzenlenen gösterilere 800 kişinin katıldığını ve çıkan olaylarda 57 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Geçen hafta düzenlenen gösterilere ülke çapında 38 bin 600 kişi katılmış, 142 kişi gözaltına alınmıştı. Paris'te düzenlenen gösterilere ise 2 bin kişinin katıldığı belirtilmişti.

- Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı yelekliler, bunun yanı sıra hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.

Gösterilerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 4 bin 341 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 21:38
  1. Fransa
  2. Gösteri
  3. Paris
  4. sarı yelekliler

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