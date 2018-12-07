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Fransa'da Sarı Yeleklilerin eylemleri

Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz:- "Umarız bu olaylar halkın talepleri dikkate alınmak suretiyle önlenir. Aksi takdirde yaygınlaşacak bu olaylar, sadece orada kalmaz, her ülkeye sirayet eder"

07 Aralık 2018 Cuma 12:01
Fransa'da Sarı Yeleklilerin eylemleri

TBMM (AA) - Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, Fransa'daki Sarı Yeleklilerin gösteri yaptıklarını belirterek, "Umarız bu olaylar halkın talepleri dikkate alınmak suretiyle önlenir. Aksi takdirde yaygınlaşacak bu olaylar, sadece orada kalmaz, her ülkeye sirayet eder." dedi.

Öztürk Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir görüşme yaptığını belirterek, "Bu görüşmede ne konuşuldu? Acaba İstanbul ile ilgili hazırlık mı yapıldı?" diye sordu.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadığını vurgulayan Yılmaz, seçmenin bunu merak ettiğini aktardı.

Askerlik düzenlemesinin gündemde bulunduğunu ve askerlik hizmetinin ulusal güvenlikle ilgili olduğunu anımsatan Yılmaz, "Bazı konular insanların keyfine ve tercihine bırakılamaz. Askerlikle ilgili düzenleme yapılmadan önce bin defa düşünülmesi lazım. Bu, hassas bir konu. Bunu da özelleştirme yapar gibi yapmayın." diye konuştu.

Fransa'da Sarı Yeleklilerin gösterilerine de değinen Yılmaz, "Umarız bu olaylar halkın talepleri dikkate alınmak suretiyle önlenir. Aksi takdirde yaygınlaşacak bu olaylar, sadece orada kalmaz, her ülkeye sirayet eder." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin de bir ekonomik krizde bulunduğunun kabul edilerek, asgari ücretin 3 bin TL'den az olmaması ve üzerindeki vergilerin kaldırılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"İnsanlar geçinemiyorsa, elektrik, su paralarını ödeyemiyorsa, bir file meyve alıp evine getiremiyorsa, çok sabır beklemeyin. Devletin, insanların psikolojisini anlaması lazım. Bugün Fransa'da olan olaylar başka ülkelere sıçrıyor. Aç olan insanların yapamayacağı şey yoktur. Yüz lira için günlerce pazarlık yapmak, bu olayı anlamamaktır. Bu ücretle insanların ayakta kalmasını savunamazsınız. Fransa'da oluyor, bizde olmaz diye bir şey yok. Türkiye'de insanlar aç, bu sosyal patlamaya neden olacak. İnsanları doyurun."

Yılmaz, Suriye'nin bölünmesinin Türkiye'ye ciddi bir risk getireceğine işaret ederek, Türkiye'nin bu konuda adım atması gerektiğini bildirdi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 12:01
  1. asgari ücret
  2. Fransa
  3. Öztürk Yılmaz
  4. sosla patlama

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