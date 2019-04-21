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Fransa'da sarı yeleklilerin eylemine ilişkin soruşturma

21 Nisan 2019 Pazar 22:55
Fransa'da sarı yeleklilerin eylemine ilişkin soruşturma

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin dün düzenlediği gösteride polise "intihar edin" çağrısı yaptığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris Savcılığı, sarı yeleklilerin dünkü eyleminde protestocuların polise "intihar edin" çağrısı yaptığı olaya ilişkin soruşturma açtı.

Paris'te, dün Bataillon du Pacifique Meydanı'ndan Republique Meydanı'na kadar yürüyen sarı yelekli göstericilerle polis arasında gerginlik yaşanmıştı. Polis kendisine şişe ve taş atan eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

Bastille Meydanı'nda bulunan bir başka sarı yelekli grup da birkaç aracı, motosikleti ve bir barikatı ateşe verdi.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentteki gösterilerde 227 kişinin gözaltına alındığı, 20 bin 518 kişinin üst araması ve kimlik kontrolünün yapıldığı bildirilmişti. Gözaltına alınanların arasında birkaç gazetecinin de bulunduğu belirtilmişti.

Polis, Champs-Elysees Caddesi'nde gösteri yapması yasaklanan eylemcilerin Charles de Gaulle Etoile Meydanı'nı çevreleyen sokaklarla Elysee Sarayı ve Ulusal Meclis civarından uzak tutulması için yoğun güvenlik önlemleri almıştı. Pazartesi günü çıkan yangında büyük zarar gören Notre Dame Katedrali ve çevresinde de eylem yapılmasına izin verilmemişti.

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Hükümetin açıkladığı verilere göre, gösterilerde 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı. Eylemlerde 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı, bine yakın göstericiye hapis cezası verildi.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 22:55
  1. Gösteri
  2. sarı yelekliler
  3. Soruşturma

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