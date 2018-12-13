Fransa'da "sarı yelekliler"e ilişkin gensoru önergesi reddedildi

PARİS (AA) - Fransa'daki sol partilerin, "sarı yelekliler"in akaryakıt zamlarına ve kötüleşen ekonomik koşullara karşı gerçekleştirdikleri protestolar hakkında Meclis'e sundukları gensoru önergesi reddedildi.

Ulusal Meclis'te, hükümeti ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, sarı yeleklilerin protestolarının sebep olduğu "krizi" iyi yönetememekle suçlayan Sosyalist Parti (PS), aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa hareketi (LFI) ve Fransa Komünist Partisi'nin (PCF) sunduğu gensoru önergesi görüşüldü.

577 milletvekilinden sadece 70'inin katıldığı oylamada "kabul" için gerekli olan 289 sayısına ulaşılamadı.

Önergede Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un pazartesi akşamı sarı yeleklilere yönelik aldığı kararların yetersiz bulunduğu belirtildi.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Meclis'te yaptığı konuşmada Macron'un sarı yeleklilere yönelik birkaç karar aldığını ve yeni kararlar da almak istediklerini aktardı.

Bu arada, Fransız basınında yer alan haberlere göre, Avignon kentinde sarı yeleklilerin otoyol çıkışında yaptıkları blokaj eyleminde çıkan olaylarda bir kişi hayatını kaybetti.

- Protestolar



Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.



Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.



"Sarı yelekliler"in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunu yeterli bulmayarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu.



Gösterilerde şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 99 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.



- Macron'un açıklamaları



Macron, sarı yeleklilerin protestoları konusunda pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, şirketlere ek maliyet yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 avro zam yapılacağını açıklamıştı.



Yapabilen işverenlerin çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini istediğini belirten Macron, 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmuştu.



"Sarı yelekliler" ve Fransızların yarısından fazlası Macron'un bu açıklamalarını yetersiz bulmuştu.







