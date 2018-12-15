Fransa'da Sarı Yelekliler yeniden sokakta - CANLI YAYIN
Fransa'da hükümetin politikalarına tepki gösteren Sarı Yelekliler yeniden sokaklarda. Sabah saatlerinde başlayan gösterilerde onlarca kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor.15 Aralık 2018 Cumartesi 16:51
Fransa'da Sarı Yeleklilerin protesto gösterileri devam ediyor. Ülkede sabah saatlerinde yeniden sokağa çıkan eylemciler hükümeti protesto ediyor.
Sabah saatlerinde başlayan gösterilerde şu ana kadar onlarca kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor.
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